Дороги

По дорожному нацпроекту в Ингушетии досрочно завершен капремонт трех объектов

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По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии досрочно завершена реконструкция трех объектов из запланированных 10. Это — улицы Центральная и Восточная в Назрани, а также второй этап капремонта дороги «Трасса «Кавказ»-Карабулак»-Средние Ачалуки-Гайрбек-Юрт».

Как сообщили в министерстве автомобильных дорог региона, по программе развития сельских территорий ведутся работы на двух объектах из 4-х запланированных. В рамках ведомственной целевой программы «Содействие» один предусмотренный объект завершен и сдан в эксплуатацию.

Темпы проведения дорожных работ оцениваются как высокие. Рисков по освоению средств нет. Всего в текущем году планируется отремонтировать порядка 30 км дорог в различных населенных пунктах.

Глава Республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что жители улицы Центральной Назрани (2,245 км) не раз обращались к нему с просьбой посодействовать в ремонте автодороги. «Конечно, не мог оставить без внимания их жалобы на плохое состояние асфальтового покрытия, связанные с этим неудобства и риски для автомобилистов. По моему поручению министерство автомобильных дорог включило этот объект в нацпроект на 2023 год. Работы выполнены досрочно и качественно», — сказал Калиматов.

В плачевном состоянии находилась и улица Восточная (0,9 км), здесь проведена укладка асфальтобетонного покрытия, устроены примыкания.

Что касается второго этапа капремонта автодороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гейрбек-Юрт» протяженностью 3,8 км,
на объекте полностью заменено основание и уложено три слоя из ПГС, восстановлено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, приведены в нормативное состояние пересечения, примыкания и съезды. Установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка краской и восстановлено барьерное ограждение.

Реконструкция была начата в середине января, объект планировали сдать в эксплуатацию в конце мая. Но проект завершен на три месяца раньше.

Задача властей республики сделать маршруты передвижения граждан комфортами и безопасными, привести их нормативное состояние, обеспечив их безопасность, считает руководитель субъекта.

«В этом нам помогают федеральные программы. Пристальное внимание уделяем участкам, где больше всего жалоб от жителей», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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