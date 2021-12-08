По факту избиения водителя автобуса в Ингушетии возбудили дело о хулиганстве

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В Ингушетии после избиения водителя автобуса во вторник, 8 декабря, возбуждено уголовное дело, контроль за расследованием преступления взял на себя прокурор Ингушетии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры по региону.

«По данному факту следственным отделом ОМВД России по Назрановскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — сказал собеседник.

По его словам, в ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Напомним, 7 декабря 2021 года в селении Экажево группа неизвестных напала на микроавтобус «Ford Transit», повредила транспортное средство и нанесла водителю побои. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. В настоящее время мужчина после оказания помощи врачами лечится амбулаторно.

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