По факту отравления угарным газом семьи в Ингушетии прокуратура организовала проверку
Прокурор Магаса организовал проверку по факту отравления во вторник, 30 ноября, в квартире многоэтажного дома на проспекте Зязикова в Магасе женщины и ее двух детей, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.
«Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения в Назрани. Состояние пострадавших удовлетворительное. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — сказал собеседник.
По его словам, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.