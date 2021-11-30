По факту отравления угарным газом семьи в Ингушетии прокуратура организовала проверку

«Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения в Назрани. Состояние пострадавших удовлетворительное. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — сказал собеседник.

По его словам, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.