По федеральной программе покупка тракторов компании Ростсельмаш обойдется аграриям Ингушетии дешевле

По ее словам, в программе участвуют тракторы серии Ростсельмаш 2000. На данные сельскохозяйственные машины предоставляется преференция в размере 10%

«Это позитивная информация для наших клиентов, так как сельхозпредприятия ощущают высокую потребность в модернизации. Дофинансирование федеральной программы «1432» позволит пополнить парки современными мощными агромашинами», — отметил директор по маркетингу Ростсельмаш Андрей Рябов.

Компания с 94-летней историей производит современные надежные машины, которые давно зарекомендовали себя во всех регионах страны. Официальный дилер «Югпром» обеспечивает не только сервисное обслуживание и поставку запасных частей, но и подробно консультирует по всем финансовым программам для выгодного приобретения в лизинг или кредит, а также при помощи федерального субсидирования. Большое число аграриев из СКФО, клиенты дилера «Югпром», уже знакомы с известными моделями сельскохозяйственных тракторов и активно внедряют в свою работу еще и цифровые системы компании Ростсельмаш.

Труженики АПК отзываются о технике только с положительной стороны. В частности, главный инженер Терского племенного конного завода № 169 Александр Грибов отмечает удобство расположения рычагов, клавиатуры управления и рулевой колонки, хорошую шумоизоляцию, отсутствие вибрации. Добавляют комфорт кондиционер, радио, удобное кресло, хорошая освещенность рабочего места, а также яркий свет фар. Существенно облегчает работу встроенная «родная» электроника и спутниковая навигация. В выборе, говорит, не ошиблись.

«Конечно же, мы хотели и улучшить условия работы механизатора. Обязательное условие, которое мы выдвигали — чтобы трактор был комфортным в эксплуатации и техническом обслуживании. После уборки ближе к осени прошлого года мы окончательно пришли к выводу, что нам нужен современный трактор тяжелого класса, который в обозримом будущем морально не устареет. Конечно же, обратили внимание на линейку тракторов Ростсельмаш. Нас очень удачно проконсультировали эксперты дилера Ростсельмаш — компании «Югпром». Быстро приобрели через них Ростсельмаш 2375. Это то, что нам надо», — сказал Александр Грибов.

«Мы выращиваем озимую пшеницу, ячмень, рапс, горчицу на большой площади Техника компании Ростсельмаш нам подходит идеально. Что могу сказать по трактору Ростсельмаш 2375? Так это то, что нам он подходит по всем параметрам. Такая техника нужна для всех видов обработки почвы. Трактор тянет любой агрегат. Когда идет пахота, то его задача — обработать 25 га за смену и выше», — рассказал руководитель хозяйства «Беркет-1» Чечни Шарип Бадургов.

По его словам, еще интересно поработать на этом тракторе с электронной системой автоуправления.

«Я уже знаю, что все тракторы Ростсельмаш 2375 поставляются с фирменной платформой контроля операций агромашин РСМ Агротроник. Она позволяет отслеживать и контролировать работу машины, расход топлива, увеличивает производительность трактора за счет минимизации пропусков и перекрытий при обработке почвы, а также исключает «загущение» посевов при работе на посевных комплексах. При сегодняшних ценах на «солярку», химзащиту, удобрения, у нас каждый рубль на счету. Такой трактор нам поможет избежать лишних расходов», — отметил Шарип Бадургов.