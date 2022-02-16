По инициативе «Единой России» появится программа по восстановлению детских лагерей по всей стране

Совет Федерации поддержал инициативу ведущей партии о разработке программы по восстановлению объектов детского отдыха. Она поможет существенно сократить нехватку лагерей в регионах и повысить качество детской оздоровительной кампании. Предложения по разработке программы и анализ текущей ситуации с состоянием объектов в регионах направлены в правительство РФ.

Поддержку сенаторов получила и инициатива «Единой России» о запрете на перепрофилирование детских лагерей, изменение их целевого назначения, использование земельных участков, на которых они расположены. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.