По инициативе «Единой России» появится программа по восстановлению детских лагерей по всей стране

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По инициативе «Единой России» появится программа по восстановлению детских лагерей по всей стране, а также будет введен мораторий на перепрофилирование учреждений детского отдыха, сообщили в российском парламенте.

Совет Федерации поддержал инициативу ведущей партии о разработке программы по восстановлению объектов детского отдыха. Она поможет существенно сократить нехватку лагерей в регионах и повысить качество детской оздоровительной кампании. Предложения по разработке программы и анализ текущей ситуации с состоянием объектов в регионах направлены в правительство РФ.

Поддержку сенаторов получила и инициатива «Единой России» о запрете на перепрофилирование детских лагерей, изменение их целевого назначения, использование земельных участков, на которых они расположены. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

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