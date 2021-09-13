По инициативе ОНФ в Ингушетии одной из улиц сельского поселения вернули наименование в честь участника ВОВ

«Пару месяцев назад в народный фронт обратилась жена участника войны Хава Белхороева. По словам женщины, улица, на которой они живут с 2004 года носила официальное название в честь ветерана, однако недавно районная администрация решила переименовать ее в «Школьную». Такое решение возмутило не только ее, но и всех жителей района, да и в целом республики, ведь речь идет о памяти героя страны, которого мы все чтим», — сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Мадина Богатырева.

В администрации Малгобекского района общественникам сообщили, что переименование улицы произошло из-за нарушений, допущенных более 15 лет назад муниципалитетом при издании распоряжения о присвоении имени ветерана.

«Мы добились того, что прокуратурой было отменено постановление о присвоении улице названия «Школьная». Сейчас ей вернули прежнее наименование в честь героя войны Усмана Белхороева. Народный фронт запустил проект по присвоению улицам и площадям городов имен ветеранов Великой Отечественной войны по всей России, а тут лишают уже существующие объекты инфраструктуры наименований в честь этих героев. Конечно, это недопустимо, и мы будем держать на контроле подобные ситуации», — отметил член регионального штаба ОНФ Беслан Дзейтов.

Белхороев Усан Берсбекович 1918 года рождения был призван в ряды Красной армии Ачалукским районным военкоматом ЧИАССР в мае 1941 году. Прошел все тяготы войны, участвовал в освобождении блокадного Ленинграда, был ранен и демобилизован как инвалид II группы. В 1944 году был депортирован со всем ингушским народом в Казахстан, где воссоединился с семьей. В 1956-м вернулся в ЧИАССР, был членом комиссии по восстановлению Республики Ингушетия, сообщается на сайте ОНФ в регионе.