Прокуратура

По иску городской прокуратуры Ингушетии заблокирован сайт по продаже поддельных дипломов

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По иску прокуратуры города Карабулака Ингушетии заблокирован сайт, который занимался незаконной реализацией дипломов без прохождения установленных законом процедур, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Вход на интернет-страницу, выявленную в ходе мониторинга, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с ее содержанием мог любой пользователь.

Между тем, федеральным законодательством запрещено распространение подобной информации, за это предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокурор города обратился в Карабулакский районный суд с административным исковым заявлением. В настоящее время управлением Роскомнадзора по республике доступ на сайт заблокирован.

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