По иску городской прокуратуры Ингушетии заблокирован сайт по продаже поддельных дипломов
По иску прокуратуры города Карабулака Ингушетии заблокирован сайт, который занимался незаконной реализацией дипломов без прохождения установленных законом процедур, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Вход на интернет-страницу, выявленную в ходе мониторинга, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с ее содержанием мог любой пользователь.
Между тем, федеральным законодательством запрещено распространение подобной информации, за это предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Прокурор города обратился в Карабулакский районный суд с административным исковым заявлением. В настоящее время управлением Роскомнадзора по республике доступ на сайт заблокирован.