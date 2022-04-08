По иску городской прокуратуры Ингушетии заблокирован сайт по продаже поддельных дипломов

Вход на интернет-страницу, выявленную в ходе мониторинга, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с ее содержанием мог любой пользователь.

Между тем, федеральным законодательством запрещено распространение подобной информации, за это предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокурор города обратился в Карабулакский районный суд с административным исковым заявлением. В настоящее время управлением Роскомнадзора по республике доступ на сайт заблокирован.