Занятость

По количеству самозанятых Ингушетия в числе «мужских регионов»

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Даниил Егоров

Самые популярные профессии среди самозанятых женщин — мастер по маникюру, няня, стилист и кондитер, среди мужчин — сантехник, ремонтный работник, грузчик и электрик. Об этом на сессии ПМЭФ-2021 сообщил руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

Он назвал регионы, в которых среди самозанятых больше всего женщин или мужчин. «У нас самые «женские» регионы — это Бурятия, Забайкальский край, Алтай, Курганская область и так далее. «Мужские» регионы — Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан, Воронежская область и Кабардино-Балкария», — сказал глава ФНС, сообщает ТАСС.

«Если говорить о мужчинах и женщинах, то у нас 39% женщин-самозанятых и 61% мужчин. Доход, полученный женщинами, — 33%, а у мужчин — 67%, так что гендерные вопросы по поводу справедливого размера оплаты труда есть, как мне казалось сначала, но потом я посмотрел на профессии и понял, что традиционные ценности остаются даже в том, как работают у нас мужчины и женщины, потому что основная работа у женщин — это маникюр, педикюр, няня, стилист, кондитер, грумер, бухгалтер, модельер, дизайнер, репетитор, теперь мужские — ремонт автомобилей, сантехник, ремонт бытовой техники, эвакуация, буксировка, техобслуживание, грузчик, электрик», — отметил Егоров.

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