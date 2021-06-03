По количеству самозанятых Ингушетия в числе «мужских регионов»

Он назвал регионы, в которых среди самозанятых больше всего женщин или мужчин. «У нас самые «женские» регионы — это Бурятия, Забайкальский край, Алтай, Курганская область и так далее. «Мужские» регионы — Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан, Воронежская область и Кабардино-Балкария», — сказал глава ФНС, сообщает ТАСС.

«Если говорить о мужчинах и женщинах, то у нас 39% женщин-самозанятых и 61% мужчин. Доход, полученный женщинами, — 33%, а у мужчин — 67%, так что гендерные вопросы по поводу справедливого размера оплаты труда есть, как мне казалось сначала, но потом я посмотрел на профессии и понял, что традиционные ценности остаются даже в том, как работают у нас мужчины и женщины, потому что основная работа у женщин — это маникюр, педикюр, няня, стилист, кондитер, грумер, бухгалтер, модельер, дизайнер, репетитор, теперь мужские — ремонт автомобилей, сантехник, ремонт бытовой техники, эвакуация, буксировка, техобслуживание, грузчик, электрик», — отметил Егоров.