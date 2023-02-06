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По нацпроекту «Культура» Ингушетия освоила в 2022 году более 137 млн руб.

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В минувшем году в рамках нацпроекта «Культура» в Ингушетии реализованы мероприятия по трем региональным проектам: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Об этом было сообщено на совещании под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой, прошедшем в режиме видеосвязи с участием Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Республике было выделено 137 млн 575 тыс. рублей, которые были направлены на капремонт детской школы искусств в городе Карабулаке, восстановление ДК в сельских поселениях Пседах и Нижние Ачалуки, а также строительство двух домов культуры в отдаленных селах Даттых и Гейрбек-Юрт с плановым завершением в этом году.

Также технически оснащен муниципальный музей боевой и трудовой славы, закуплены музыкальные инструменты для детской школы искусств в городе Малгобеке, а Сунженскому районному дворцу культуры приобретен многофункциональный передвижной культурный центр. Благодаря программе осуществлена государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их ведущих работников.

Кассовое исполнение в 2022 году составило 137 млн 118 тыс. рублей, или 99,7% от общего объема предусмотренной суммы.

По словам руководителя субъекта, в текущем году запланировано завершение строительства двух ДК в селах Даттых и Гейрбек-Юрт, предусмотрены капремонт досугового центра в сельском поселении Инарки и начало строительство нового в горном Джейрахе с плановым завершением объекта в 2024-м.

«Мы проведем реконструкцию здания Государственного музея изобразительных искусств в городе Карабулаке, осуществим техническое оснащение Мемориального комплекса жертвам репрессий. При этом важно, что федеральным центром при реализации проекта учтены не только инфраструктура и качественные условия, но и не инфраструктурное развитие, то есть поощрение и дополнительное образование кадров», — отметил Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Общий объем заявленных в 2023 году средств составляет 88 млн 453 тыс. рублей.

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