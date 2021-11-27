По новой методике Минстроя России самый недорогой квадратный метр жилья будет в Ингушетии

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2021 года нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья поднялась лишь на 6,5 тысячи рублей — до 55 720 рублей. Минстрой предлагает повысить стоимость сразу на 15 тысяч — до 70 599 рублей.

Изменятся и показатели средней рыночной стоимости «квадрата», которые рассчитываются ежеквартально для каждого региона. Они используются для расчета размеров социальных выплат из федерального бюджета на приобретение или строительство жилья, которые выплачиваются ряду категорий льготников (например, вынужденным переселенцам, молодым ученым, тем, кто выезжает из районов Крайнего Севера, чернобыльцам) и переселенцам из аварийного жилья.

Самый недорогой квадратный метр будет в Ингушетии (42 184 рубля) и Оренбургской области (42 370 рублей). В Брянской и Курганской областях он станет оцениваться в сумму чуть более 44 тысяч рублей. Сейчас самое дешевое жилье также на Северном Кавказе — в Дагестане и Ингушетии оно оценивается чуть дешевле 34 тысяч рублей, в Кабардино-Балкарии и Смоленской области в 34-34,5 тысячи.

Самое дорогое жилье по-прежнему в Москве. Если сейчас официально «квадрат» в столице оценивается в 134 434 рубля, то с Нового года, как предполагается, он подорожает почти вдвое — до 265 805 рублей.

Средняя рыночная стоимость жилья в Подмосковье, по расчетам Минстроя, будет 108 488 рублей (сейчас — 74 745 рублей), в Санкт-Петербурге — 162 963 рубля (сейчас 93 768 рублей), в Краснодарском крае — 81 587 рублей (было 51 564 рубля). Резко вырастут показатели в Татарстане — с 59 934 до 96 108 рублей за метр, в Тыве (с 54 258 до 95 636 рубля). При этом на Дальнем Востоке цены изменятся незначительно — на несколько тысяч рублей. Исключением станет лишь Хабаровский край, где «квадрат» подорожает с 93 970 до 106 887 рублей.

До сих пор средняя стоимость определялась по специальной методике — с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития. При этом эксперты неоднократно критиковали данную методику: разница между нормативной и реальной рыночной ценой доходит до 40%.