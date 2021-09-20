Выборы

По предварительным данным единоросс Муслим Татриев будет представлять Ингушетию в Госдуме VIII созыва

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Муслим Татриев

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, по предварительным данным, представитель партии «Единая Россия» Муслим Татриев будет представлять республику в Госдуме VIII созыва, сообщили газете «Ингушетия» в избиркоме республики.

«Отработано 100% протоколов УИК, кандидат от «Единой России» Муслим Татриев, баллотировавшийся по Ингушскому одномандатному избирательному округу номер 13, получил 71,99% голосов», — сказал газете «Ингушетия» исполняющий обязанности заместителя избирательной комиссии Муслим Албогачиев. 

За единоросса проголосовали 141 тыс. 040 человек, он лидирует на всех избирательных участках, кроме одного.

На втором месте Абдулмажит Мартазанов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — за него отдали голоса 19 572 человека (9,99%).

На третьем месте: представитель КПРФ Хамзат Кодзоев — 12 820 (6,54%).

Багаудин Сайнороев (Партия пенсионеров) лидирует на одном из 137 избирательных участков, в целом — 12 479 голосов (6,37%).

На последней позиции кандидат от ЛДПР Ислам Гадиев — 8347 голосов (4,26%).

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