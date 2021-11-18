По программе «Чистая вода» Ингушетии в течение трех лет выделят более 850 миллионов руб.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства — министр природных ресурсов и экологии республики Магомед Евлоева, выступая накануне на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Однако, этого недостаточно, учитывая то, что около 66,5% водопроводных сетей в регионе нуждаются в замене, а дефицит качественной питьевой воды в среднем составляет около 45,8 тыс. м³ в сутки. Такая ситуация сложилась из-за роста населения региона с 1992 года в 2,6 раза, высокого износа разводящих сетей, сверхнормативной изношенности объектов водоснабжения.

Сенатор от Кемеровской области Дмитрий Кузьмин обозначил масштаб проблемы с водоснабжением и водоотводом в целом по стране и подчеркнул, что такие вопросы реально решать только на государственном уровне.

«Мне кажется, что нам нужно было бы в целом подумать о том, каким образом вопросы водоотведения, водоснабжения вывести в отдельную программу на уровне государства. Потому что гражданам невозможно сегодня решить эту проблему, даже если тарифы будут экономически обоснованы. Вопрос очистных сооружений — это колоссальные деньги, которые измеряются миллиардами даже в маленьких городах, и только государство в этом вопросе может искать пути решения», — сказал он.

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин, в свою очередь, напомнил, что республика с 2018 года находится под мерами бюджетного принуждения.

«Наше софинансирование составляет 1% по нацпроектам и 5% по остальным проектам. Мы даже кредит не можем взять ни в одном банке, потому что наши собственные доходы меньше 40%, которые нам предоставляет Москва на сбалансирование бюджета», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства региона.

Руководитель комитета СФ Андрей Шевченко подытожил работу заседания, подчеркнув, что проблема в регионе назрела давно, и ее надо решать.