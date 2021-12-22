По просьбе властей Ингушетии энергетики устанавливают новый трансформатор в сельском поселении

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании, в минувшее воскресенье жители участка разместили в социальной сети видеобращение, сообщив о застарелой проблеме перебоев в подаче электроэнергии и низкого напряжения в сети. Инициативная группа не раз сообщала о наболевшем вопросе в администрацию населенного пункта — участок расположен в зоне ответственности муниципалитета.

Выехавшая на следующий день на место рабочая группа пояснила: нагрузка на оборудование здесь достигла предельных значений. Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, которая служит источником света для сельчан, построена ещё в 80-е годы. Эти 40 лет не прошли даром — энергообъект морально и физически устарел. Кроме того, три улицы запитаны от одной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА. Это порядка 100 потребителей при нормативном значении в 30 — 32 абонента.

Реконструкция электросетевой инфраструктуры здесь относится к компетенции муниципалитета. Соответственно, у сетевой компании отсутствуют основания для реализации технических мероприятий.

«Существует такое понятие — разграничение зон ответственности. Данный вопрос относится к компетенции районной администрации, но для бюджета муниципалитета в данный момент — сумма неподъемная. У предприятия отсутствуют основания для строительства сетевой инфраструктуры и, как следствие, направить средства на участок мы не имеем права. Это сложная ситуация для нас — не в правилах энергетиков безразличие к существующим проблемам. И пока мы думали, как помочь сельчанам, решение пришло извне. Руководство Республики Ингушетия предложило провести реконструкцию с последующим переводом оборудования на баланс энергокомпании», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев, который лично контролирует ход и качество проводимых работ.

Задачу энергетики решают быстро. Первый пункт проекта предусматривает установку новой трансформаторной подстанции мощностью 630 кВА. Второй — замену 2,5 километров оголенного провода на современный самонесущий изолированный.

Рабочая группа — 15 специалистов Малгобекских районных электрических сетей, 5 единиц специальной техники — приступила к работе сегодня. Завершить реализацию мероприятий, а значит решить проблему низкого напряжения, обеспечить электробезопасность и практически свести к нулю вероятность аварийных отключений в непогоду на участке, энергетики планируют уже в четверг.