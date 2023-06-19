Резонанс

По решению Путина младшего из трех братьев Евлоевых из Ингушетии, участвующих в СВО, отправят домой

0

По решению Президента России Владимира Путина младшего из трех братьев Евлоевых из Ингушетии, участвующих в СВО, отправят домой. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что испытал гордость за братьев Евлоевых, которые втроем отправились защищать Родину. Джабраил, Микаил и Исропил находятся в зоне проведения СВО и достойно воюют в Запорожской области.

«Об этих ингушских ребятах узнал Президент России Владимир Путин. Глава государства обеспокоился ситуацией, где три родных брата из одной семьи участвуют в СВО, и принял решение одного из них отправить из зоны боевых действий», — написал Махмуд-Али Калиматов.

«Владимир Владимирович лично поговорил по телефону со старшим из братьев — Джабрилом. Он поблагодарил ребят за службу и приказал вывести младшего из братьев Исропила из зоны боевых действий. Это настоящие герои, люди с высокой степенью ответственности и с развитым чувством долга, смелые и отважные», — добавил руководитель субъекта.

Уже на родном языке Глава подчеркнул, что мужество, если оно есть, не отнимешь и пожелал, чтобы у ингушского народа всегда были такие достойные сыновья.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В МЧС сообщили о подтоплении свыше 60 домов в результате ливня в Ингушетии
Более 600 граммов героина изъяли правоохранители Ингушетии
Борец из Ингушетии стал серебряным призером первенства Европы в Албании
Руководитель АГЗС в Ингушетии отработает 200 часов за оказание небезопасных услуг
В столице Ингушетии проведут межведомственную профилактическую операцию «Подросток»
В Ингушетии проверили лесопатологическое состояние лесов
В Ингушетии на 87% выполнен план весеннего призыва граждан на военную службу
Мэр Карабулака ушел в отставку после трехлетней работы
Юношеская команда «Ангушт» из Ингушетии одержала волевую победу в Грозном
ЕГЭ по информатике и ИКТ в Ингушетии сдают 130 выпускников 
Мэрия Магаса объявила конкурс на лучший видеоролик о вреде наркотиков

Главное

Яндекс.Метрика

 