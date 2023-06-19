По решению Путина младшего из трех братьев Евлоевых из Ингушетии, участвующих в СВО, отправят домой

Он отметил, что испытал гордость за братьев Евлоевых, которые втроем отправились защищать Родину. Джабраил, Микаил и Исропил находятся в зоне проведения СВО и достойно воюют в Запорожской области.

«Об этих ингушских ребятах узнал Президент России Владимир Путин. Глава государства обеспокоился ситуацией, где три родных брата из одной семьи участвуют в СВО, и принял решение одного из них отправить из зоны боевых действий», — написал Махмуд-Али Калиматов.

«Владимир Владимирович лично поговорил по телефону со старшим из братьев — Джабрилом. Он поблагодарил ребят за службу и приказал вывести младшего из братьев Исропила из зоны боевых действий. Это настоящие герои, люди с высокой степенью ответственности и с развитым чувством долга, смелые и отважные», — добавил руководитель субъекта.

Уже на родном языке Глава подчеркнул, что мужество, если оно есть, не отнимешь и пожелал, чтобы у ингушского народа всегда были такие достойные сыновья.