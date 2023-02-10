По социальным контрактам в 2022 году Ингушетия превысила показатель на 14%

«В 2022 году мы запланировали заключение более 3,7 тыс. социальных контрактов на общую сумму более 269 млн. рублей. К 1 января 2023 года мы перевыполнили план и достигли цифры 4,2 тыс. заключенных социальных контрактов. Процент исполнения составил 114%. Данной помощью удалось охватить 20 408 человек. В 2023 году мера социальной поддержки продолжит действовать, на эти цели предусмотрено 276 млн рублей», — сказал Муталиев.

По его словам, ведется работа над тем, чтобы выплаты по всем направлениям социального контракта увеличились.

Муталиев пояснил, что программа контрактов включает четыре направления: участник может пройти обучение или закончить дополнительные курсы, при этом предоставляется выплата в течение 4 месяцев в размере прожиточного минимума 14 729 рублей.

Второе направление — организации индивидуальной предпринимательской деятельности (в том числе — самозанятость), предусматривается единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей. Это направление пользуется большой популярностью, в прошлом году было заключен 851 социальный контракт.

На ведение личного подсобного хозяйства выделяется единовременная выплата 200 тыс. рублей. На 1 января 2023 года по этому направлению заключено 709 контрактов.

На иные мероприятия, направленные на преодоление гражданами трудной жизненной ситуации, предусматривается ежемесячная выплата в размере 88 374 рублей в течение 6 месяцев.

Кассовое исполнение в 2022 году составило более 269 млн рублей или 99,9%.

«Надо продолжить данную работу, тем более мы видим, что это очень востребованная и эффективная мера поддержки. Не просто выплата, а хороший шанс и возможность сделать шаг вперед, изменить жизнь к лучшему», — подчеркнул Калиматов.