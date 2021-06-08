В частности, зерновыми культурами в регионе засеяно 31 тыс. га — 108% к намеченному объему. По темпам сева зерновых культур в Ингушетии лидируют аграрии Назрановского района (там план сева выполнен на 108%, сев проведен на 13 тыс. га) и Малгобекского (101,9% и 10,2 тыс. га).

План сева ячменя ингушские аграрии перевыполнили на 1,1%, эта культура в регионе заняла 3,6 тыс. га. На первом месте Сунженский район, где эти работы выполнены на 2,0 тыс. га, на втором — Малгобекский (1,6 тыс. га). Сев кукурузы на зерно в республике проведен на 20,7 тыс. га (107,4% к плану), лидируют сельхозтоваропроизводители Назрановского (10,2 тыс. га) и Сунженского (3,8 тыс. га) районов.

Подсолнечник в Ингушетии посеян на 2,4 тыс. га (100%), по засеянной площади впереди других районов Сунженский (1,4 тыс. га) и Малгобекский (0,7 тыс. га).

Также в регионе аграрии сажают картофель и овощи. К 3 июня эти работы были выполнены, соответственно, на 1 тыс. га (104,1% к плановому показателю) и 0,3 тыс. га (100%). Абсолютный лидер в регионе — Назрановский район: там картофель уже размещен на 1 тыс. га, овощи — на 0,2 тыс. га.

Обеспеченность семенами яровых культур, минеральными удобрениями и средствами защиты растений в Ингушетии составляет 97,2%. Подкормка и обработка озимых культур в республике проведена на площади 29,2 тыс. га (100% от плана).