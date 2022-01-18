Прокуратура

По требованию городской прокуратуры Ингушетии ограничен доступ к 20 сайтам по продаже поддельных чеков

0

По требованию прокуратуры города Назрани Ингушетии ограничен доступ к 20 сайтам по продаже поддельных чеков на строительные материалы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Ранее в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты, на которых размещена информация о продаже поддельных чеков на стройматериалы для отчетности, а также получения налогового вычета.

«Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют», — отметили в прокуратуре.

Между тем статьей 19.23 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность граждан за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу либо сбыт.

В целях защиты прав и законных интересов граждан Назрановской прокуратурой в Магасский районный суд было подано 20 заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к ней. Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Худрук Дома народного творчества Ингушетии — лауреат выставки инновационных достижений «На виду»
Премьер-министр призвал работодателей перевести возрастных сотрудников на удаленную работу
Двое жителей Ингушетии получили условный срок за кражу денег из газозаправочной станции
Артисты Ингушского драмтеатра приглашают на спектакль в онлайн-формате «Мой мальчик» на родном языке
В столице Ингушетии по требованию прокурора закрыли компьютерный игровой клуб
Власти помогли приобрести жилье восьми молодым семьям в Ингушетии
Ингушские спортсмены стали призерами открытого чемпионата по джиу-джитсу
В мэрии города Малгобека Ингушетии обсудили подготовку к весенней призывной кампании
Глава Сунженского района Ингушетии встретился со съемочной группой фильма «Письмо»
Житель Ингушетии на 6 лет отправится в колонию за хранение гранаты
В Ингушетии дан старт приему заявок на участие в программе «Земский учитель»

Главное

Яндекс.Метрика

 