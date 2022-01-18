По требованию городской прокуратуры Ингушетии ограничен доступ к 20 сайтам по продаже поддельных чеков

Ранее в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты, на которых размещена информация о продаже поддельных чеков на стройматериалы для отчетности, а также получения налогового вычета.

«Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют», — отметили в прокуратуре.

Между тем статьей 19.23 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность граждан за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу либо сбыт.

В целях защиты прав и законных интересов граждан Назрановской прокуратурой в Магасский районный суд было подано 20 заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к ней. Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.