Прокуратура

По требованию городской прокуратуры Ингушетии ограничен доступ на 11 сайтов с нецензурной бранью

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По искам Малгобекской городской прокуратуры Ингушетии ограничен доступ на 11 Интернет-сайтов с информацией, содержащей нецензурную брань, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сайты были выявлены в ходе мониторинга, доступ к ним не ограничен, не требует регистрации и введения пароля, знакомиться с содержанием указанных страниц и скопировать информацию в электронном варианте может любой пользователь.

Размещение названной информации на Интернет-сайтах нарушает установленные законом ограничения, права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

Решениями Малгобекского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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