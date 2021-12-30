По требованию городской прокуратуры Ингушетии ограничен доступ на 11 сайтов с нецензурной бранью
По искам Малгобекской городской прокуратуры Ингушетии ограничен доступ на 11 Интернет-сайтов с информацией, содержащей нецензурную брань, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
Сайты были выявлены в ходе мониторинга, доступ к ним не ограничен, не требует регистрации и введения пароля, знакомиться с содержанием указанных страниц и скопировать информацию в электронном варианте может любой пользователь.
Размещение названной информации на Интернет-сайтах нарушает установленные законом ограничения, права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.
Решениями Малгобекского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.