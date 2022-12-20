По требованию прокуратуры Ингушетии заблокированы 15 сайтов по продаже снюса

Сайты были выявлены в ходе мониторинга сети Интернет. Доступ к ним являлся свободным для неопределенного круга лиц.

Между тем, согласно действующему законодательству, установлен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и табаком жевательным.

В Сунженский районный суд прокуратурой было направлено 15 административных исковых заявлений о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории России, доступ к сайтам ограничен, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.