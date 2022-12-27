По требованию прокуратуры Ингушетии заблокированы 20 сайтов по продаже снюса

Для устранения выявленных нарушений закона, прокурор района направил исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению в России. Решениями суда доступ к сайтам ограничен.

В надзорном ведомстве республики напомнили, что за использование продукции, информация о распространении которой содержится на выявленных сайтах, предусмотрена административная ответственность по статье 14.53 КоАП России.

Отмечается также, что к запрещенной для распространения среди детей, относится информация, побуждающая их к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, способная вызвать желание употребить наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.