Прокуратура

По требованию прокуратуры Ингушетии заблокированы 20 сайтов по продаже снюса

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По требованию прокуратуры города Карабулака заблокированы 20 сайтов по продаже дистанционным способом жевательного табака — снюса, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Сайты были выявлены в ходе мониторинга сети «Интернет». Вход на них свободный, ознакомиться с содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой пользователь, в том числе и несовершеннолетний.

Между тем за распространение подобной информации предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Для устранения нарушений закона городская прокуратура направила в Карабулакский районный суд 20 административных исков, которые удовлетворены, доступ к ресурсам ограничен.

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