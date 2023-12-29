По требованию прокуратуры Ингушетии заблокированы 20 сайтов по продаже снюса

Сайты были выявлены в ходе мониторинга сети «Интернет». Вход на них свободный, ознакомиться с содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой пользователь, в том числе и несовершеннолетний.

Между тем за распространение подобной информации предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Для устранения нарушений закона городская прокуратура направила в Карабулакский районный суд 20 административных исков, которые удовлетворены, доступ к ресурсам ограничен.