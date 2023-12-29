По требованию прокуратуры Ингушетии заблокированы 20 сайтов по продаже снюса
По требованию прокуратуры города Карабулака заблокированы 20 сайтов по продаже дистанционным способом жевательного табака — снюса, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Сайты были выявлены в ходе мониторинга сети «Интернет». Вход на них свободный, ознакомиться с содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой пользователь, в том числе и несовершеннолетний.
Между тем за распространение подобной информации предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Для устранения нарушений закона городская прокуратура направила в Карабулакский районный суд 20 административных исков, которые удовлетворены, доступ к ресурсам ограничен.