Прокуратура

По требованию прокуратуры ОПФР по Ингушетии выплатило ребенку 167 тыс. рублей

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В Ингушетии после вмешательства прокуратуры ребенку выплачена пенсия по потере кормильца, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что прокуратура города Магаса Ингушетии провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении пенсионного законодательства.

Установлено, что 28 ноября прошлого года женщина обратилась в клиентскую службу ОПФР по городу Малгобеку с заявлением о назначении пенсии по случаю потери кормильца на двух детей, которое должно было быть рассмотрено не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема.

Вопреки установленным требованиям закона, решение по заявлению на одного из детей принято лишь в июне 2022 года, а на второго ребенка до настоящего времени принято не было.

По результатам проверки, прокуратурой города в ОПФР по республике внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования ребенку выплачены денежные средства за период с момента обращения заявительницы на общую сумму 167 тыс. рублей.

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