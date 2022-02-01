Прокуратура

По требованию прокуратуры в Ингушетии закрыты сайты по незаконному предоставлению кредита

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По искам прокуратуры Джейрахского района Ингушетии судом принято решение закрыть три сайта по незаконному предоставлению кредита. Все три ресурса внесены в Единый реестр запрещенной информации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Прокуратурой Джейрахского района в ходе мониторинга выявлены три страницы, на которых размещена информация предоставлении кредита в нарушение законодательства. Согласно п.6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность», — говорится в сообщении.

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