По требованию прокуратуры в Ингушетии закрыты сайты по незаконному предоставлению кредита

«Прокуратурой Джейрахского района в ходе мониторинга выявлены три страницы, на которых размещена информация предоставлении кредита в нарушение законодательства. Согласно п.6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность», — говорится в сообщении.