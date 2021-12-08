По требованию районной прокуратуры Ингушетии заблокированы 10 сайтов по продаже фальшивых дипломов

«На данных ресурсах, доступ к которым не ограничен и не требует регистрации и введения пароля, пользователям предоставлялась возможность получить фальшивые документы об образовании на бланках государственного образца», — сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор района направил в Магасский районный суд 10 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Доступ к Интернет-сайтам заблокирован.