Прокуратура

По требованию районной прокуратуры Ингушетии заблокированы 10 сайтов по продаже фальшивых дипломов

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По требованию Назрановской районной прокуратуры Ингушетии заблокированы 10 сайтов по продаже фальшивых аттестатов и дипломов, которые были выявлены в ходе мониторинга сети Интернет.

«На данных ресурсах, доступ к которым не ограничен и не требует регистрации и введения пароля, пользователям предоставлялась возможность получить фальшивые документы об образовании на бланках государственного образца», — сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор района направил в Магасский районный суд 10 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Доступ к Интернет-сайтам заблокирован.

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