Победитель форума «Машук-2020» из Ингушетии разработал приложение по изучению родного языка

Автор отмечает, что SaMott — это уникальная коллекция бесплатных материалов по изучению ингушского языка. Благодаря приложению каждый пользователь, независимо от уровня владения им, получает возможность совершенствовать свои знания ингушского языка на практике — письмо, чтение, восприятие на слух.

Таким образом, у каждого человека есть возможность в любое время суток повышать уровень владения ингушским языком.

По словам Евлоева, в эпоху гаджетов идея популяризации ингушского языка и культуры в форме мобильного приложения — наиболее оптимальное решение. Это позволяет молодежи систематически и результативно, с успехом изучать родную речь, стать ее знатоком и носителем.

Концепция данного приложения поможет в будущем расширить рамки проекта, адаптировать его для других языков народов России.

Приложение можно скачать, перейдя по ссылке, оставив свои отзывы и предложения вы поможете усовершенствовать его и сделать еще доступнее и понятнее, говорится в релизе пресс-служба министерства культуры региона.