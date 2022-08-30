«Почта России» бесплатно доставит в Ингушетию открытки с всероссийского форума «Машук-2022»

В разные регионы страны из Пятигорска отправили 1 тыс. открыток. На Комсомольской поляне у подножия горы Машук, где проходило мероприятие, стоял специальный почтовый ящик. Участники могли подписать открытку и бесплатно отправить её в любую точку страны. Рядом с почтовым ящиком сотрудники почты установили стену с картой России. На ней участники форума разноцветными нитями соединяли Пятигорск с городами, в которых живут адресаты.

Как сообщили в УФПС по республике, больше всего открыток было отправлено в Московскую, Свердловскую и Брянскую области, республики Дагестан и Ингушетия.

«Самая дальняя точка, куда отправили открытку — Петропавловск-Камчатский, — отметил директор макрорегиона Северный Кавказ «Почты России» Максим Ткаченко. — В этом году «Машук» собрал молодых и амбициозных людей со всей страны, и мы рады, что «Почта России» помогла соединить участников с их родными и близкими, как бы далеко они ни находились».

Напомним, за время работы трёх смен было подано 264 заявки на защиту грантовых проектов. Каждый — с новым взглядом на решение актуальных кейсов в сфере социума. В этом году форум собрал на двух очных и цифровой сменах 2 тыс. участников из 85 субъектов России, Донецкой и Луганской народных республик.