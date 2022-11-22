Почта России и ГТЛК собрались вместе развивать беспилотную логистику

Как сообщили в почтовой компании, меморандум об этом стороны заключили на полях форума «Транспорт России» в Москве. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора Почты России по логистике Сергей Сергушев и директор по работе с цифровыми активами ГТЛК Алексей Куканов.

Почта и ГТЛК договорились вместе отбирать перспективные инициативы в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) и оценивать потребность этого сегмента рынка в цифровых инновациях. При работе над проектами компании могут формировать рабочие группы, привлекать экспертов, представителей научной сферы и бизнес-сообществ.

«Почта России, как оператор и администратор крупнейшего экспериментального правового режима, благодарит коллег из ГТЛК, что к нашей работе по развитию инноваций в области беспилотной авиации присоединился новый партнер. Мы не понаслышке знаем, насколько беспилотные технологии актуальны для доставки в отдалённые и труднодоступные районы России», — отметил заместитель генерального директора Почты России по логистике Сергей Сергушев.

По его словам, беспилотная авиация позволит жителям таких мест получать почтовые отправления, а также такие социально важные грузы, как, например, лекарства, наравне с клиентами в крупных городах.

«Мы объединяем усилия с нашим партнером Почтой России для раскрытия инновационного потенциала транспортной отрасли России. Вместе мы сможем способствовать активному внедрению передовых технологий, формированию и развитию отечественного рынка БПЛА. Использование беспилотников особенно важно на территориях малонаселённых и труднодоступных регионов, где зачастую недоступны традиционные виды транспортного сообщения. Дроны помогут удешевить и ускорить доставку жизненно важных грузов», — прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.