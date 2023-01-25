Почта России

Почта России модернизировала в Ингушетии 3 отделения

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В прошлом году Почта России открыла в Ингушетии 3 обновлённые сельские отделения, компания проводит модернизацию по поручению Президента РФ и при поддержке партии «Единая Россия».

Почта России не только отремонтировала помещения и сделала их доступнее для маломобильных людей, но и запустила в отделениях новые, востребованные у сельчан услуги. Например, в 3 удалённых поселениях клиенты могут на почте подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.

Как сообщили газете «Ингушетия» в компании, во всех обновлённых отделениях появился «медицинский уголок», в котором клиенты могут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

Модернизация сети и ремонт отделений позволят повысить доступность услуг и качество обслуживания в сельских населённых пунктах. Каждый месяц на почту приходит около 7 тыс. жителей.

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