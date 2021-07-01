Почта России впервые доставила жителю Ингушетии мотоцикл из Дальнего Востока

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФПС республики, получателем необычной посылки весом в 138 кг является житель сельского поселения Али-Юрт Назрановского района Ахмед Евлоев. Это его первый мотоцикл и для доставки он воспользовался Почтой России.

«Мотоцикл я заказывал в интернет-магазине, он прибыл в Россию из США. Из Владивостока в Назрань его доставили за три недели. Хорошо, что такие необычные и крупные по габаритам грузы доставляет известная федеральная компания Почта России», — сказал Евлоев.

Отмечается, что всего в 2021 году почтовиками Ингушетии было обработано 21 крупногабаритных почтовых отправлений. Жители республики чаще всего получают такие грузы, как бытовая техника, мебель, запасные части для автомобилей — капоты, бамперы, лобовые стекла и многое другое.

Крупногабаритным почтовым отправлением (КПО) считается отправление с товарным вложением, не запрещенным к пересылке в пределах территории нашей страны в соответствии с Федеральным законом «О почтовой связи» весом до 500 кг и с максимальными размерами 300×140×180 см.

УФПС Ингушетии включает в себя 54 отделения почтовой связи по всей республике. Трудовой коллектив состоит из 528 почтовых работников. Ежегодно УФПС доставляет клиентам более 2 млн писем и около 80 тысяч посылок, обслуживает более 4100 подписчиков, которым доставляется свыше 26 000 экземпляров печатных изданий в год.