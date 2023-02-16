Почти 100 тысяч раз оплатили покупку в магазине по QR-коду жители Ингушетии в прошлом году

Также в 4 раза чаще в республике стали пользоваться интернет-эквайрингом от Сбера. С его помощью жители Ингушетии за год совершили более 160 тысяч покупок в интернет-магазинах и в мобильных приложениях, а объём платежей за это время вырос в 2,5 раза и составил почти 30 млн рублей.

Виктор Бударин, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Сервисы бесконтактной оплаты от Сбера набирают популярность не только среди жителей, но и среди бизнеса республики. Так, на сегодняшний день, количество подключенных к сервису „SberPay QR“ торговых точек за год в Ингушетии увеличилось в 2,5 раза — теперь их более 800».

Также в начале февраля Сбер начал самое масштабное массовое тестирование технологии платёжный стикер. Платёжный стикер — вариант Дебетовой СберКарты «Мир», который даёт возможность совершать оплату в одно касание.

Стикер крепится к айфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, а также снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.