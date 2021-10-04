Почти 10,2 млн украденных кВт. ч вернули в Ингушетии «Россети Северный Кавказ»

Объем обнаруженного за восемь месяцев текущего года в Ингушетии неучтенного потребления электроэнергии равен порядка 67 млн рублей, сообщили в ресурсной компании. В лидерах антирейтинга Назрановский район, где специалисты зафиксировали 53 случая «энерговоровства» на 6,6 млн кВт. ч (почти 45 млн рублей).

Средства, которые энергетики теперь смогут направить на развитие отрасли, —результат активных мероприятий технического аудита: регулярные рейды по проблемным районам с контрольным съемом показаний приборов учета и обследованием сетевых объектов продолжаются и в вечернее время, и в выходные дни.

«В очередной раз хотим поделиться статистикой, удивительной и, к сожалению, неизменной для региона. Доля населения в итоговой цифре восьми месяцев текущего года занимает всего 4%. Это 388 тыс. кВт. ч на 1,2 млн рублей. 96% — 9,8 млн кВт. ч более чем на 65,5 млн рублей — приходится на юридические лица, — рассказал газете «Ингушетия» исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев. — То есть выбор определенной части состоятельных и уважаемых представителей бизнес-сообщества — нечестный расчёт с гарантирующим поставщиком. А в результате страдают целые населённые пункты: из-за неучтенного энергопотребления происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварийных отключений и возникновения пожаров. Кроме того, отрасль теряет сотни миллионов рублей, предназначенных на производственные программы обеспечения надежности электроснабжения территорий. Конечно, такого сценария развития событий мы не допустим. Работа ведется, и в конечном итоге «энерговоры» заплатят значительно больше стоимости ресурса, полученного законным путем».

Напомним, с января 2017 года правила расчёта объема электроэнергии, потребленной с нарушением действующего законодательства, сильно ужесточились. Сейчас сумма ущерба у юридических лиц рассчитывается по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы. У физлиц — с применением десятикратного норматива. Кроме того, нарушители оплачивают штраф, предусмотренный действующим законодательством. В итоге сумма к оплате увеличивается в десятки, а то и в сотни раз. К примеру, если месячная стоимость ресурса, полученного законным путем, для владельца продуктового магазина составила бы в среднем около 9 тысяч рублей, то в случае обнаружения факта хищения заплатить придется до нескольких сот тысяч.

Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.