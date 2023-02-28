СВО

Почти 160 дошколят из семей мобилизованных зачислены в детсады Ингушетии вне очереди

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М-А. Калиматов, А. Евлоева, Э. Бокова (справа налево)

Детей участников СВО из республики вне очереди зачислили в детские сады по инициативе руководителя региона, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«В рамках Указа Главы региона дети мобилизованных зачислены в учреждения дошкольного и общего образования вне очереди. В общей сложности в детские сады принято 157 детей участников СВО», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник нашего издания, мобилизованным впредь не придется платить за присмотр и уход за ребенком в детсадах. Также властями республики оказывается помощь и в трудоустройстве в образовательные организации их родственников, школьники из таких семей бесплатно будут получать книги.

Как отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, проблемам членов семей участников спецоперации на Украине нужно уделять самое пристальное внимание, они должны чувствовать постоянную заботу государства.

«У них есть узаконенное право первыми получать места в детских садах, льготы при поступлении в вузы или другое учебное заведение, на качественные медицинские услуги, на курортно-санаторное лечение и многое другое», — привел газете слова Калиматова сотрудник пресс-службы.

Напомним, по Указу Главы субъекта о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных из республики, участники СВО смогут зачислять в детсады своих детей вне очереди, а ученики с 5 по 11 классы будут получать бесплатное горячее питание. Предусмотрены и другие льготы.

На первоначальном этапе более двадцати семьям мобилизованных выделены земельные участки под ИЖС в ряде населенных пунктов региона.

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