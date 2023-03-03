Сад памяти

Почти 17 тысяч деревьев высадят в Ингушетии в рамках международной акции «Сад памяти»

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В Ингушетии в 2023 году в рамках международной экологической акции «Сад памяти» высадят порядка 17 тысяч деревьев различных парод, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«Пароды деревьев мы еще не выбрали, но цифра уже известна — почти 17 тысяч саженцев. В предыдущие годы мы высаживали, как правило, березу, акацию, яблоню, вишня, дуб, липу, ясень, хвойные и другие», — сказал собеседник.

По его словам, посадка запланирована во всех населенных пунктах региона.

«Стартует акция 18 марта, как и во всей стране. Второе мероприятие мы проведем в День леса 21 марта», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2023 году памятные сады появятся во всех субъектах России, включая новые территории, и еще более чем в 30 странах.

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