Почти 17 тысяч деревьев высадят в Ингушетии в рамках международной акции «Сад памяти»

«Пароды деревьев мы еще не выбрали, но цифра уже известна — почти 17 тысяч саженцев. В предыдущие годы мы высаживали, как правило, березу, акацию, яблоню, вишня, дуб, липу, ясень, хвойные и другие», — сказал собеседник.

По его словам, посадка запланирована во всех населенных пунктах региона.

«Стартует акция 18 марта, как и во всей стране. Второе мероприятие мы проведем в День леса 21 марта», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2023 году памятные сады появятся во всех субъектах России, включая новые территории, и еще более чем в 30 странах.