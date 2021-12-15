Почти 2 млн рублей присвоила жительница Ингушетии с использованием поддельных платежных документов

«По версии следствия, женщина в 2016-2017 годах, имея доступ в бухгалтерской документации, не являясь работником общества с ограниченной ответственностью, изготовила поддельные платежные поручения о якобы возврате беспроцентного займа, задатка на участие в открытом аукционе и иным основаниям. Таким образом, она переводила через банк со счета предприятия на счета других фирм денежные средства», — отметили в прокуратуре.

Соответственно был нарушен установленный порядок обращения платежных документов, повлекший списание денег со счета предприятия.

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд Ингушетии для рассмотрения по существу.