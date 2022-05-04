Почти 40 осужденным к обязательным работам в Ингушетии не выплачивали зарплату несколько месяцев

«В ходе проверки установлено, что в нарушение требований трудового законодательства в ООО «Альянс» образовалась задолженность по заработной плате за период с января 2022 года по март 2022 года перед 29 работниками в размере более 470 тыс. рублей. Также, в нарушение требований закона в ООО «Экосистема» за март 2022 года образовалась задолженность по заработной плате перед 9 работниками в размере более 116 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой в отношении генеральных директоров ООО «Альянс» и «Экосистема» возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по частям 1, 6 и 7 статьи 5.27, части 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокурора Сунженского района.