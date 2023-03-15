СВО

Почти 40 семей мобилизованных получили земли под ИЖС в Ингушетии

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В разных муниципальных образованиях республики в этом году выделены земельные участки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Сертификаты на земельный надел в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах получили 18 семей мобилизованных. В январе власти республики выделили 21 участок с оформленными документами», — сказал собеседник нашего издания.

Как отметили в пресс-службе, этому решению предшествовала комплексная работа муниципалитетов и регионального министерства имущественных отношений.

На текущую дату Минимущества приняло 61 заявление от мобилизованных. Всего подготовлено 47 распоряжений о передаче земельных участков в собственность этой категории граждан.

Наделение семей мобилизованных земельным участком входит в перечень дополнительных мер соцподдержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации. Документ был официально утвержден указом Калиматова.

Мобилизованные и их близкие освобождаются от уплаты налогов на имущество и землю по месту проживания.

Руководитель Ингушетии считает, что их семьи должны пользоваться полным пакетом социальных и медицинских услуг.

«Все мобилизованные должны знать, что их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Тогда им будет спокойно находиться в зоне СВО, где они сегодня решают важные для страны задачи. Заслуги этих ребят перед Россией, республикой неоценимы. Сколько бы мы для них и их семей ни делали — этого будет мало», — процитировали нашей газете Калиматова в пресс-службе.

В ноябре прошлого года Глава республики подписал указ «О дополнительных мерах соцподдержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации». В рамках документа ряд министерств и ведомств региона оказывают помощь семьям участников СВО, в том числе по зачислению детей в дошкольные учреждения вне очереди.

 

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