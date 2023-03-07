Почти 5 млн рублей направят в Ингушетии на обучение специалистов-энергетиков в 2023 году

Энергетики получат новые знания, умения и навыки в специализированных учебных заведениях по различным программам. В их числе — «Охрана труда», «Техника безопасности и правил технической эксплуатации», «Автоматизация учета электроэнергии, автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии в электрических сетях», «Виды и объемы телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций для целей диспетчерского и технологического управления», «Безопасные методы и правила работы на высоте». Кроме того, для специалистов предусмотрен курс «Современные методы взаимодействия с оперативным персоналом».

Повышенное внимание будет уделено правилам оказания первой помощи, охране окружающей среды, пожарной и экологической безопасности, сообщили в пресс-службе компании.

«Повышение квалификации персонала — непрерывная и последовательная работа. Успешная реализация современных производственных задач — модернизация оборудования, совершенствование систем учета, повышение внутреннего контроля и доступности информации для населения — все это во многом зависит от личного профессионализма и ответственности каждого энергетика. И концепция профессиональной подготовки компании, предполагающая возможности личностного развития всем без исключения, дает плоды. Ежедневно наши специалисты в непростых условиях демонстрируют оперативность, дисциплинированность и самостоятельность в работе», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.