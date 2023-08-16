Почти 50 тыс. рублей потеряла жительница Ингушетии при попытке купить мебель

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, дистанционный мошенник разместил в популярной социальной сети объявление о продаже мебели. После того как женщина перевела деньги на номер банковской карты, «продавец» перестал выходить на связь и отключил телефон.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).