Почти на 11% выросло промышленное производство в Ингушетии в 2022 году

Как отметил первый заместитель председателя правительства республики Олег Фурсов, на сегодняшний день в Ингушетии действуют 47 промышленных предприятий, драйверами роста стали простаивающие производства, которые были реанимированы и запущены на полную мощность.

Речь идет, по его словам, о таких предприятиях, как общество с ограниченной ответственностью «Мужичи», проект реализованный в лесоперерабатывающей отрасли, стоимостью в 320 млн рублей на 46 рабочих мест. Завод по изготовлению алюминиевых сплавов «ЗАС «РИАЛ», стоимостью 398,8 млн рублей на 58 рабочих мест.

«У нас очень хорошо заработали ООО «АТМ» по производству радиаторов, птицекомплекс «Южный». В рамках работы по реанимации простаивающих объектов на базе бездействующих заводов осуществлены программы по созданию обувной и швейной фабрик: ООО «Фелидже Пэллэ» и «4БРА». Их стоимость составляет 750 млн и 950 млн рублей соответственно, при выходе на полную проектную мощность будет создано 290 и 1300 рабочих мест», — сказал Фурсов.

По словам первого вице-премьера, западные санкции несколько снизили ожидаемый эффект. Экономические меры, принятые на региональном уровне из-за этой ситуации, повлияли на объем налогов, поступающих в республиканский бюджет.

Также вице-премьер указал на то, что предприниматели стали раскрывать свою отчетность. Это говорит о выросшем доверии МСП к политике, проводимой руководством региона, соответственно растет число занятых в малом бизнесе.

Калиматов считает, что Ингушетия стала привлекательным регионом для инвесторов. Он напомнил, что Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме отметил то, что республика поднялась на 24 пункта в Национальном инвестиционном рейтинге.

«Мы на этом не останавливаемся, в этом году планируем попасть в региональный инвестиционный стандарт 2.0. Мною поставлена задача до августа подготовить нормативную базу и направить ее в правительство Российской Федерации для регистрации. Мы пройдем отбор и в новом году будем работать уже в рамках этого регионального инвестиционного стандарта, что конечно же вызовет большее доверие у предпринимателей, желающих развить свой бизнес в Ингушетии», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.