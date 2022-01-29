АПК

Почти на 18% увеличилось производство молока в Ингушетии в 2021 году

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Производство молока в республике с начала января 2021 года составило свыше 129 тыс. тонн, это на 17,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе региона.

«В январе-декабре 2021 года в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей производство молока, по расчетам, составило 129 075,150 т, что на 17,8% больше предыдущего периода 2020 года», — сказал собеседник.

Также, по словам собеседника, увеличилось производство яиц и мяса.

«Яиц увеличилось на 6,5% и составило 25 135 тыс. шт., производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 8729,608 тонны, по сравнению с аналогичной датой 2020 года больше на 9,5%», — добавили в Минсельхозе.

Ранее газете «Ингушетия» сообщала, в республике в 2021 году на 5,9% увеличилось поголовье крупного рогатого скота. На январь 2022 год в регионе количество КРС составляет 73,5 тысяч голов.

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