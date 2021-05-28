Почти полтонны старых телефонов сдали на утилизацию клиенты МегаФона на Юге и Северном Кавказе

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С начала года на утилизацию в салоны связи МегаФона сдали порядка 3 тысяч бывших в употреблении смартфонов. Это позволило отправить на переработку около 450 кг пластика, стекла, стали и лития. Такими данным поделились эксперты МегаФона, изучив программу трейд-ин в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Что приносят в салоны. Чаще всего клиенты салонов МегаФона в регионах Северного Кавказа и Юга страны сдают на утилизацию гаджеты Samsung. При этом, как правило, на обмен приносят модель Samsung Galaxy A01 Core, на эти смартфоны приходится более 17% всех б/у аппаратов. На второй строчке смартфоны Apple, замыкают тройку лидеров телефоны Honor.

Что покупают. При этом взамен клиенты вновь выбирают прежнюю, полюбившуюся марку смартфона, но уже с более усовершенствованными характеристиками. Как правило, при сдаче прежнего гаджета приобретают новый стоимостью от 15 000 рублей. Самая популярная приобретенная модель — Samsung Galaxy M31s — более половины всех продаж по программе трейд-ин.

«Принцип трейд-ин выполняет важные функции: во-первых, помогает привлечь внимание населения к проблеме электронного мусора. Правильно утилизировать устройства, ставшие ненужными. Во-вторых, выгодные условия на покупку новых гаджетов также стимулируют людей не хранить дома старые, а покупать более современные смартфоны с хорошей скидкой», — рассказала Зарема Дайдулина, руководитель по коммерции Кавказского филиала МегаФон Ритейл.

Общероссийские тренды. В 2021 году специалисты отмечают рост интереса населения к покупке новых гаджетов со скидкой за счет сдачи ранее использованных девайсов. За последний год в салонах МегаФона по всей стране приняли на 27% больше устройств трейд-ин. Доля продаж смартфонов по таким условиям от всех реализованных гаджетов в количественном и денежном выражении составляет более 20%.

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