Почти три десятка общественных территорий благоустроены в Назрани за несколько лет

«В 2022 году на территории города по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены четыре общественные территории, выбранные горожанами в 2021 году в ходе рейтингового онлайн-голосования», — сказал собеседник издания.

По его словам, новые скверы появились на улице Московской возле третьей школы и в Гамурзиевском округе на улице Студенческой в Назрани. Кроме того, обновлена площадка, примыкающая к общеобразовательному учреждению на улице Новой.

Наиболее важным проектом, реализованным властями в этом году, стало строительство первого в республике скейт-парка, который занял удобное место рядом с благоустроенным городским прудом. Там же предусмотрена спортивная площадка для игры в волейбол.

При разработке дизайн-проекта учитывались и особенности передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, для их безопасности и комфорта предусмотрены удобные съезды с тротуаров и сопряжение бордюрных пандусов с проезжей частью. Также в рамках проекта на территории спортивных площадок проложена пешеходная дорожка с мощением из брусчатки, здесь высадили деревья, установили уличное освещение, качели и скамейки.

На обустройство упомянутых объектов затрачено более 24,4 млн руб.

Как уточнили «Ингушетии» в пресс-службе администрации, всего с 2017 по 2022 год в Назрани комплексно благоустроено 27 общественных территорий.