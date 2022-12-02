Почти в три раза увеличились темпы строительства жилья в Ингушетии
С начала текущего года в Ингушетии введено в строй 93,4 тыс. квадратов жилья. Темпы строительства за 10 месяцев увеличились в 2,7 раза.
«Строительство жилья в регионах СКФО наращивает темпы. Главным рекордсменом округа стала Ингушетия — самый небольшой по площади регион не только округа, но и всей страны. Соответственно масштабам, цифра ввода жилья может кому-то показаться небольшой. Но рост темпов строительства не может не впечатлять», — отмечается в Телеграм-канале исполнительной власти республики.
В правительстве пояснили, что ввод жилья — это структурное явление. В него включены не только «метры на продажу», но и многие социальные программы, такие как «Молодая семья», сельская ипотека, переселение из ветхого жилья, предоставление квартир для детей-сирот.
Жилые комплексы — это еще и школы, детские сады, дворцы спорта и культуры, учреждения дополнительного образования и так далее, говорится в релизе.