Почти в три раза увеличились темпы строительства жилья в Ингушетии

«Строительство жилья в регионах СКФО наращивает темпы. Главным рекордсменом округа стала Ингушетия — самый небольшой по площади регион не только округа, но и всей страны. Соответственно масштабам, цифра ввода жилья может кому-то показаться небольшой. Но рост темпов строительства не может не впечатлять», — отмечается в Телеграм-канале исполнительной власти республики.

В правительстве пояснили, что ввод жилья — это структурное явление. В него включены не только «метры на продажу», но и многие социальные программы, такие как «Молодая семья», сельская ипотека, переселение из ветхого жилья, предоставление квартир для детей-сирот.

Жилые комплексы — это еще и школы, детские сады, дворцы спорта и культуры, учреждения дополнительного образования и так далее, говорится в релизе.