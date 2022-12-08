Почтовики Ингушетии обещают, что все посылки дойдут до адресатов вовремя

«К концу года интернет-магазины проводят так называемые «черные пятницы», объявляют скидки на товары, устраивают распродажи, поэтому объём посылок, поступающих в Ингушетию, увеличивается до 20%», — отметил Бекхан Бадиев, начальник Назрановского почтамта имени М. М. Мальсагова.

По его словам, с этой задачей почтовики успешно справляются и рекомендуют гражданам не затягивать с заказами и отправлениями.

Сегодня у получателей есть хорошая возможность проследить путь прохождения посылки от отправителя до адресата с помощью трек-номера на сайте Почты России и с помощью мобильного приложения. Также активно используется электронное извещение, кроме того, можно воспользоваться услугой доставки посылок на дом.

В столичном магасском отделении Почты России установлен ящик для писем Деду Морозу. Сотрудники почты помогут подобрать конверт и наклеить марки, подскажут адрес резиденции Деда Мороза.

У работников почтовых отделений январских каникулярных привилегий не будет, ведь оставить целую страну без связи практически невозможно. График работы Почты России будет видоизменён, чтобы сотрудники не только получили необходимый отдых, но и своевременно обеспечили людей пенсиями, посылками, письмами и прочей корреспонденцией.