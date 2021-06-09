«В предпраздничный день почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. 13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику. 14 июня отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального отделения компании.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.