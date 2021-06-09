Почтовые отделения Ингушетии изменят график работы в связи с праздником — Днем России

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Почтовые отделения Ингушетии изменят график работы в связи с Днем России — 12 июня станет выходным днем для всех отделений.

«В предпраздничный день почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. 13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику. 14 июня отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального отделения компании.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

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