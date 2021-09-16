Подготовка к осенне-зимнему периоду в Ингушетии проходит в штатном режиме

По информации регионального Минстроя, в настоящее время, на основании муниципальных планов, разработан и утвержден республиканский план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов с указанием сроков и ответственных должностных лиц, а также конкретных видов работ. В частности, предусматриваются: подготовка спецтехники, водопроводных сетей и линий газоснабжения, обрубка деревьев вблизи линии электропередачи, заготовка соляно-песчаной смеси и другие работы.

Всего в регионе 6 котельных централизованного теплоснабжения, которые отапливают 53 многоквартирных дома, республиканский перинатальный центр и 6 социальных объектов.

Все муниципальные котельные работают на природном газе. В случае возникновения аварийных сбоев теплоснабжающими предприятиями жилищно-коммунального хозяйства планируется заключение договоров с автозаправочными станциями на оперативную поставку жидкого топлива, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В Ингушетии отопительный сезон ежегодно начинается 15 октября и завершается 15 апреля.