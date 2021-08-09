Подготовка к отопительному сезону в Ингушетии планируется завершиться к 1 октября
Полностью завершить подготовку к отопительному сезону Минстрой Ингушетии планирует к 1 октября. До этого степень готовности объектов электроэнергетики и теплоснабжения к осенне-зимнему периоду дважды проверит управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. К 9 августа в регионе работы выполнены на 30%.
Об этом было сообщено на совещании в правительстве под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина.
Всего в регионе находится 6 котельных в пяти муниципальных образованиях. Все они в общей сложности отапливают 54 многоквартирных дома, перинатальный центр и 6 социальных объектов.
Органам исполнительной власти рекомендовано проконтролировать подготовку к предстоящему отопительному сезону, в том числе готовность организаций к работе в осенне-зимний период.
Сластенин поручил до конца лета проверить выполнение ремонтных работ, накопление установленных запасов топлива, а также организацию надежного топливного обеспечения во всех ведомствах и учреждениях региона.
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Муниципалитетам необходимо доложить о результатах проверки в правительство до конца августа текущего года.
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Комитету государственного финансового контроля Ингушетии поручено провести мониторинг накопленных ведомствами долгов за электроэнергию и услуг ЖКХ в соответствии с утвержденными нормативами, а также провести анализ приборов учета.
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О результатах необходимо также доложить в правительство до 20 августа текущего года.