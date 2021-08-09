Подготовка к отопительному сезону в Ингушетии планируется завершиться к 1 октября

Об этом было сообщено на совещании в правительстве под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина.

Всего в регионе находится 6 котельных в пяти муниципальных образованиях. Все они в общей сложности отапливают 54 многоквартирных дома, перинатальный центр и 6 социальных объектов.

Органам исполнительной власти рекомендовано проконтролировать подготовку к предстоящему отопительному сезону, в том числе готовность организаций к работе в осенне-зимний период.

Сластенин поручил до конца лета проверить выполнение ремонтных работ, накопление установленных запасов топлива, а также организацию надежного топливного обеспечения во всех ведомствах и учреждениях региона.

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Муниципалитетам необходимо доложить о результатах проверки в правительство до конца августа текущего года.

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Комитету государственного финансового контроля Ингушетии поручено провести мониторинг накопленных ведомствами долгов за электроэнергию и услуг ЖКХ в соответствии с утвержденными нормативами, а также провести анализ приборов учета.

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О результатах необходимо также доложить в правительство до 20 августа текущего года.