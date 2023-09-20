Подготовку к осенней призывной кампании обсудили в Малгобекском районе Ингушетии
В администрации Малгобекского района обсудили вопросы осеннего призыва с участием представителей военкомата, правоохранительных органов, глав сельских поселений, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.
Руководитель районной администрации Абдулхамид Костоев поручил главам сельских поселений активизировать разъяснительную работу среди молодежи. Он отметил недочеты сел в данном вопросе и дал соответствующие поручения.
«Весенний призыв на территории нашего района прошел на высшем уровне. Со своей стороны я окажу вам всю необходимую помощь для того, чтобы призыв молодежи в ряды российской армии прошел без сбоев», — отметил Костоев.
Отметим, что осенний призыв в Ингушетии, как и по всей России, должен начаться 1 октября и продлиться до 31 декабря текущего года.