Подозреваемого в ранении односельчанина во время ссоры нашли спустя восемь лет в Ингушетии

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Правоохранительные органы доставили в отдел полиции 43-летнего мужчину по подозрению в ножевом ранении молодого человека во время бытового конфликта более восьми лет назад, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В августе 2014 года житель Малгобекского района 1979 года рождения недалеко от автосервиса и автомойки в сельском поселении Нижние Ачалуки в ходе ссоры ударил ножом в живот 33-летнего односельчанина», — сказал источник.

По его словам, пострадавший был госпитализирован в больницу с обширной колото- резаной раной. После инцидента стражи правопорядка завели дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Накануне установлено местонахождение беглеца. Его отвезли в отдел полиции. Он признался в содеянном. Мера пресечения ему пока не избиралась.

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