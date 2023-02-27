Подозреваемого в ранении односельчанина во время ссоры нашли спустя восемь лет в Ингушетии

«В августе 2014 года житель Малгобекского района 1979 года рождения недалеко от автосервиса и автомойки в сельском поселении Нижние Ачалуки в ходе ссоры ударил ножом в живот 33-летнего односельчанина», — сказал источник.

По его словам, пострадавший был госпитализирован в больницу с обширной колото- резаной раной. После инцидента стражи правопорядка завели дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Накануне установлено местонахождение беглеца. Его отвезли в отдел полиции. Он признался в содеянном. Мера пресечения ему пока не избиралась.