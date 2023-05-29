Оружие

Подозреваемые в незаконном обороте оружия задержаны в Ингушетии

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Подозреваемые в незаконном обороте оружия задержаны в республике, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе объединенной группировки войск на территории СКР. 

Как отметили в силовом ведомстве, в Малгобекском районе сотрудниками регионального управления ФСБ России при содействии подразделений СОБР и ОМОН войск национальной гвардии, выполняющих задачи в составе объединенной группировки войск (сил) в Северокавказском регионе, задержаны местные жители, подозреваемые в совершении противоправных действий, связанных с незаконным оборотом оружия.

Один из задержанных также подозревается в причастности к преступлениям террористического характера.

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